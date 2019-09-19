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برلمان

برلماني: سأتقدم بـ 16 طلب إحاطة بشأن دائرة أجا بالدقهلية خلال دور الانعقاد الخامس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:59 ص
لنائب فوزى فتى ،
لنائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، إنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بـ16 طلب إحاطة بشأن دائرته.

وأشار النائب فوزى فتى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة تتضمن مشاكل الطرق ومحطات المياه فى دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، مؤكدا أن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة المياه الخاصة بأجا كلف 185 مليون جنيه وتعمل بـ70 % من طاقتها الإجمالية.

وأكد النائب فوزى فتى أن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطة المياه الخاصة بأجا لم تنتهِ، حيث انتهت 50 % منها وتمثل المرحلة الأولى على الرغم من البدء فيها منذ 6 سنوات.

وطالب رئيس الوزراء ووزارة الإسكان بسرعة الانتهاء من مشروع إنشاء محطة المياه الخاصة بأجا والتى تتكلف مبالغ بسيطة، خاصة فى ظل اتجاه الرئاسة لاستكمال جميع المشروعات.

وأوضح أن طلبات الإحاطة تشمل أيضا مطالبة وزارة البترول باستكمال توصيل الغاز الطبيعى فى دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، فى توصيله لبعض المناطق وعدم توصيله لمناطق اخرى.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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