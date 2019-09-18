بعد إنتاج حقل بلطيم للغاز.. تعرف على أكبر حقول البترول في مصر



حقل غاز بلطيم



وأوضح التقرير الذى تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية عن الموقف التنفيذى لمشروع حقل غازات بلطيم ووضع البئر الأولى على الإنتاج والبرنامج الزمنى للتنمية، أن حقل غاز بلطيم جنوب غرب يقع فى منطقة نورس فى المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومترا من الساحل وعلى بعد 10 كيلومترات من حقل نورس بمعدل إنتاج أولى حوالى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.





محطة غازات أبو ماضى

وأضاف التقرير أن ذلك سيتم من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضى البرية من خلال خط أنابيب بطول 44 كيلومترا، ويرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثانى من العام القادم.



وفيما يلي يرصد "صدى البلد"، عدد أبرز حقول الغاز التي تم اكتشافها داخل الحدود المصرية منذ عام 2015، وحتى أحدث الاكتشافات الأخيرة حقل نور في منطقة البحر المتوسط.





حقل ملك

اكتشفت الحقل شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، في فبراير 2015، بجنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة.



حقل آتول

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية عن اكتشاف حقل الغاز بالبئر المسمى "آتول1" في منطقة شمال دمياط البحرية في شرق الدلتا النيل بالبحر المتوسط، في مارس 2015.



حقل نورس

أعلنت شركة "إيني" البريطانية، في يوليو 2015، عن كشف غاز في قطاع نورس بمنطقة امتياز أبوماضي الغربية بدلتا النيل.



القطامية الضحلة

يقع كشف القطامية الضحلة على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط، فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بمنطقة شرق دلتا النيل، وتم حفر البئر الاستكشافية "القطامية الضحلة-1" حتى عمق إجمالى بلغ 1961 في مياه عمقها 108 أمتار تقريبا، ليكشف عن وجود طبقة حاملة للغاز سمكها 37 مترًا فى صخور رملية عالية الجودة فى تكوين البليوسين.



حقل التمساح

يقع حقل التمساح على بعد 56 كم من مدينة بورسعيد، وتشغله شركة بترول بلاعيم.



بئر سلامات

تم اكتشاف بئر "سلامات" عام 2013 من قبل شركة "بى بى البريطانية"، ويقع في شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، باحتياطي قدر بنحو 1637 مليار قدم مكعب.



حقل بلطيم جنوب غرب

يقع فى البحر المتوسط على مسافة 12 كيلو مترًا من الشاطئ فى الجهة المقابلة لحقول أبو ماضى، تم اكتشافه عام 2016، وستصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 500 مليون قدم قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى.



حقول شمال الإسكندرية

أعلنت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من المرحلة الثانية من مشروع دلتا النيل الغربي شمال الاسكندرية، خلال الشهر الماضي.



وبحسب الشركة، فإن حقلي جيزة وفيوم قد تم بدء إنتاج الغاز منهم، حيث يضم الحقلين 8 آبار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل أقصى يبلغ حوالي 700 مليون قدم مكعب.





حقل نور

أحدث اكتشافات حقول الغاز في مصر، وصفته وزارة البترول بـ"الواعد"، واكتشف في منطقة البحر المتوسط في 2018، ويحتوي الحقل على احتياطيات من الغاز لم يتم التأكد منها بشكل رسمي حتى الآن.



وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بحفر آبار جديدة خلال هذه الفترات، مثل بئرين جديدتين بحقلى غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالى استثمارات 280 مليون دولار تمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل.





أعلنتأنه تم وضع البئر الأولى من حقلجنوب غرب على الإنتاج والذي يقع في منطقةفي المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومترا من الساحل وعلى بعد 10 كيلومترات من حقل نورس.