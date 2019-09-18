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أخبار العالم

لن يحل شيئا.. روسيا تنتقد قرار ترامب تشديد العقوبات على إيران

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:29 م
بوتين وترامب
بوتين وترامب
رويترز
نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد العقوبات على إيران في أعقاب هجوم على منشأتي أرامكو السعوديتين للنفط، وقالت إن هذا القرار لن يحل شيئا.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات المفروضة على إيران التي قال مسئولون أمريكيين إنها نفذت على الأرجح الهجوم على منشأتي النفط مطلع هذا الأسبوع مما أسفر عن تعطيل إنتاج النفط.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إن إيران لن تشعر بتأثير أي عقوبات أمريكية جديدة، لكن الوزارة أضافت أن العقوبات رغم عدم فائدتها فإنها أفضل من اختيار ترامب لحل عسكري.

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