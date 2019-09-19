نائبة تكشف عن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك عددًا من القوانين لها الأولوية فى الإصدار خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.





وأشارت النائبة إيفلين متى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه القوانين هى قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية وقانون الأحوال الشخصية وقانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون المحليات وقانون انتخابات مجلس النواب.





وأكدت النائبة إيفلين متى، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى لابد من إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان نظرا لأهيمتها، حيث تمس حياة المواطنين وتنظم العلاقة الأسرية، ولابد أيضا من إقرار قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، حيث إنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.





وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.





وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.