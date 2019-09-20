إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو لانسحاب مصارع أمام منافس إسرائيلي

عاقب الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء الاتحاد الإيراني بالإيقاف بعد أن ضغط على مصارع للانسحاب من بطولة العالم لتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.



وتم إيقاف الاتحاد الإيراني "احترازيا من المشاركة في كل المسابقات والأنشطة الادارية والاجتماعية التي ينظمها الاتحاد الدولي والاتحادات التابعة له" حتى صدور قرار نهائي من قبل لجنة الانضباط.



وقال الاتحاد الدولي للجودو في بيان بموقعه على الانترنت إن إيران تملك 21 يوما للطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.



وضغطت السلطات الإيرانية على مصارع الجودو سعيد مولاي بطل العالم 2018 من أجل الانسحاب من دور الثمانية والدور قبل النهائي في بطولة العالم في طوكيو الشهر الماضي لتجنب مواجهة الاسرائيلي ساجي موكي في النهائي.



ورفض مولاي العودة إلى بلاده ويختبئ حاليا في ألمانيا بعد أن تحدى أوامر اللجنة الأولمبية الإيرانية وسلطات بلاده في هذا الصدد.



وقال الاتحاد الدولي للجودو إن تصرفات إيران تشكل "انتهاكا خطيرا وخرقا صارخا" لمبادئ الاتحاد والميثاق الأولمبي.



وأضاف الاتحاد "اعتبرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو أن هذا التصرف مرفوض (وقررت) اتخاذ إجراء انضباطي بحق الاتحاد الإيراني".



وهذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها رياضيون من دول عربية أو من إيران توجيهات بالانسحاب أو رفض مواجهة منافس إسرائيلي في ألعاب أولمبية أو غيرها من المنافسات الدولية.



وفي أولمبياد أثينا 2004 رفض بطل العالم الإيراني وقتها آراش ميرسماعيلي، الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة، مواجهة مصارع الجودو الاسرائيلي ايهود فاكس ليتلقى إشادة في بلاده.



وفي ألعاب ريو دي جانيرو 2016 أعادت البعثة المصرية مصارع الجودو إسلام الشهابي إلى بلاده بعد أن رفض مصافحة منافسه الاسرائيلي أور ساسون عقب انتهاء نزال بينهما.



وقالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء إن مولاي تلقى توجيهات أيضا بالانسحاب من بطولة في باريس في 2019 لتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.



وأضافت "ترتكز اللجنة على أسباب قوية تدعوها للاعتقاد أن الاتحاد الإيراني للعبة سيواصل أو سيكرر هذا التصرف أو يقدم على تصرف آخر يتناقض مع مصالح أو مبادئ أو أهداف الاتحاد الدولي للجودو".