صناعة البرلمان: هناك اتجاه للدولة نحو الرقمنة لجميع شركات قطاع الأعمال والحكومية

أشاد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن رقمنة الشركات التابعة خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك اتجاها للدولة نحو الرقمنة لجميع شركات قطاع الأعمال والحكومية.



وطالب فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزير قطاع الأعمال العام بسرعة الانتهاء من تطوير المصانع الكبرى مثل الغزل والنسيج فى المحلة والغزل والنسيج بالبحيرة وسندوب ، مشيرا إلى أنها كلها مصانع كبرى ، إلا أنا ماكيناتها تعتبر متوقفة فى ظل وجود عمالة كثيفة بها.



وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن رقمنة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام يسهل التعرف على احتياجات هذه الشركات وسيستم المصانع وعمالته ومدى انتاجه من خسارة أو مكسب.



هذا وتحسم وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر المقبل إجراءات ميكنة ورقمنة شركاتها القابضة وجهاتها التابعة، ضمن اجراءات الحكومة لتحقيق الكفاءة المثلى لموارد وأصول الدولة.



قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنه من المقرر أن تبدأ المشروع فعليا خلال نوفمبر السابق له بعد انتهاء عمليات اختيار الشركات والجهات الموردة لتنفيذ عمليات التحول الرقمي لشركاتها.



وذكرت الوزارة أن برنامج التخطيط وإدارة الموارد يرتكز علي 6 أسس استراتيجية من بينها محاور " المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المخازن، المشتريات، الانتاج".



وتشمل عمليات التطوير نحو 60 شركة تابعة لـ12 شركة قابضة خلال 18 شهرا.

