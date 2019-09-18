للتحلية.. طريقة عمل المبروشة اللذيذة

يمكن إعداد حلوى لذية لأطفالك ، وبطريقة بسيطة، وغير مكلفة، وذلك بتقديم طريقة عمل المبروشة، والتي قدمتها الشيف نونا.
ويمكن تحضير المبروشة بمكونات فى منزلك، باقل التكاليف، وإليكم طريقة عمل المبروشة اللذيذة.
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 56 دقيقة.
تكفي: لـ 5 أشخاص.
وتعد حلوى المبروشة من اشهي الحلويات التي تشتهر بها البلاد العربية، وبالأخص في تركيا، ويمكن تقديمها بين الوجبات، وبالاخص وجبة الإفطار، وهي حلوى سريعة التحضير لن تستغرق وقتا طويلا.
طريقة عمل المبروشه
كوب زبدة
نصف كوب سكر
٢بيض
مربى مشمش بيوريه
باكو فانيليا
باكو بيكنج بودر
طريقة عمل المبروشة:
1- تخلط جميع المكونات معًا ماعدا المربى، حتى نحصل على قوام متماسك من البسكويت.
2- نقسم العجينة لجزئين ثلث وثلثين، ثم نأخد الجزء الأول، ونضعه في قالب تارت أو صينية.
3- ثم نضع المربى والجزء الآخر من العجينة، نضيف له مزيد من الدقيق حتى نحصل على قوام مرمل، يصبح مفرول.
4- ثم نضع على الوجه المربى، و يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يحصل على لون ذهبي.
5- انتظري حتى يبرد بعد خروجة من الفرن، وقدميه في أطباق التقديم.
ويمكن تحضير المبروشة بمكونات فى منزلك، باقل التكاليف، وإليكم طريقة عمل المبروشة اللذيذة.
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 56 دقيقة.
تكفي: لـ 5 أشخاص.
وتعد حلوى المبروشة من اشهي الحلويات التي تشتهر بها البلاد العربية، وبالأخص في تركيا، ويمكن تقديمها بين الوجبات، وبالاخص وجبة الإفطار، وهي حلوى سريعة التحضير لن تستغرق وقتا طويلا.
طريقة عمل المبروشه
مقادير المبروشة:
المقادير :-
٣كوب دقيق
كوب زبدة
نصف كوب سكر
٢بيض
مربى مشمش بيوريه
باكو فانيليا
باكو بيكنج بودر
طريقة عمل المبروشة:
1- تخلط جميع المكونات معًا ماعدا المربى، حتى نحصل على قوام متماسك من البسكويت.
2- نقسم العجينة لجزئين ثلث وثلثين، ثم نأخد الجزء الأول، ونضعه في قالب تارت أو صينية.
3- ثم نضع المربى والجزء الآخر من العجينة، نضيف له مزيد من الدقيق حتى نحصل على قوام مرمل، يصبح مفرول.
4- ثم نضع على الوجه المربى، و يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يحصل على لون ذهبي.
5- انتظري حتى يبرد بعد خروجة من الفرن، وقدميه في أطباق التقديم.