للتحلية.. طريقة عمل المبروشة اللذيذة

مقادير المبروشة:





المقادير :-





يمكن إعداد حلوى لذية لأطفالك ، وبطريقة بسيطة، وغير مكلفة، وذلك بتقديم طريقة عمل المبروشة، والتي قدمتها الشيف نونا.وتعد حلوى المبروشة من اشهي الحلويات التي تشتهر بها البلاد العربية، وبالأخص في تركيا، ويمكن تقديمها بين الوجبات، وبالاخص وجبة الإفطار، وهي حلوى سريعة التحضير لن تستغرق وقتا طويلا.٣كوب دقيقكوب زبدةنصف كوب سكر٢بيضمربى مشمش بيوريهباكو فانيلياباكو بيكنج بودر1- تخلط جميع المكونات معًا ماعدا المربى، حتى نحصل على قوام متماسك من البسكويت.2- نقسم العجينة لجزئين ثلث وثلثين، ثم نأخد الجزء الأول، ونضعه في قالب تارت أو صينية.3- ثم نضع المربى والجزء الآخر من العجينة، نضيف له مزيد من الدقيق حتى نحصل على قوام مرمل، يصبح مفرول.4- ثم نضع على الوجه المربى، و يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يحصل على لون ذهبي.5- انتظري حتى يبرد بعد خروجة من الفرن، وقدميه في أطباق التقديم.