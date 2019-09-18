منطاد خارج عن السيطرة يعرض حياة ركابه للخطر ويسبب فوضى عارمة..شاهد ما حدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اللحظة التي تسبب فيها منطاد "خارج عن السيطرة" في حالة من الفوضى على أحد الطرق، وعرض حياة أربعة أشخاص كانوا متواجدين على متنه للخطر، قبل أن يتدخل عدد من المارة من أجل إنقاذ الموقف في نهاية المطاف.



وفي بداية الفيديو، الذي تم التقاطه في ولاية "أريزونا" بالولايات المتحدة الأمريكية، يظهر المنطاد وهو يقترب من الأرض شيئًا فشئ ويتحرك في مواجهة السيارات التي تمر على الطريق، وفي الوقت ذاته شوهد ثلاثة أشخاص يركضون خلفه، وبدت عليهم علامات الفزع، وكانوا يحاولون القفز والتشبث بسلة المنطاد من أجل إنزاله أرضًا، إلا أنه اصطدم في شجرة كانت موجودة على جانب الطريق، فيما واصل هؤلاء الأشخاص محاولاتهم حتى نجحوا بعد عناء في إنزاله على الأرض بسلام.



ويُظهر الفيديو بعد ذلك الركاب الأربعة الذين كانوا متواجدين داخل سلة المنطاد بعد أن أنقذتهم العناية الإلهية من حادث مروع كان من الممكن أن يودي بحياتهم في حال عدم السيطرة على المنطاد.



يشار إلى أن أحد قائدي السيارات التي كانت تمر على الطريق الذي هبط عليه المنطاد قام بالتقاط الفيديو الخاص بالواقعة، وتم مشاركته على الإنترنت بشكل واسع مؤخرًا.

