فرحة وسعادة.. المزارعون يجنون الذهب الأبيض في الإسماعيلية

نظمت مديرية الزراعة بالاسماعيلية يوم حقلي لجني القطن بأرض المزارع عودة حمد عودة بجمعية البياضية حوض ضهر الجبل، تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية.



جاء ذلك بحضور المهندس محمود عبد القادر مدير عام إدارة المكافحة.بالاسماعيلية والأستاذ الدكتور أحمد حشيش معهد بحوث أمراض النباتات والمهندس مجدى فاخوري مدير الجمعية والمهندس حمد حسين رئيس الوحدة ومهندسي الجمعية وعدد كبير من المزارعين طالب خلالها المزارعين والمطالبة بإقامة حلقات تسويقية لتسويق المنتج وبأسعار تنافسية لصالح المزارع، وتم الاستماع لمشاكل المزارعين والعمل على حلها.



وقال عبد القادر أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية وأن الدولة قد بدأت خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده في السوق العالمى وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء ونبذل قصارى جهدهنا للارتقاء بقطاع الزراعة وتوفير كافة مستلزمات الانتاج من البذور والتقاوي والأسمدة لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج وان المساحة المنزرعة في محافظة الاسماعيلية هذا العام 1600 فدان والصنف المنزرع جيزة 94 طويل التيلة ومتوسط الانتاجية هذا العام من 7 الي 8 قنطار للفدان، اضافة ان القطن يدخل في صناعة الغزل والنسيج يوجد قيمة مضافة للقطن وهو استخراج الزيوت النباتية لعلاج الفجوة العذائية لنقص الزيوت وتقليل الاستيراد وتصنيع الأعلاف فهو محصول ثلاثي الغرض.



وعن الجني المحسن أشار الدكتور حشيش ان الجنى المحسن له أهمية فى رفع الرتبة وزيادة السعر للمزارع وتعظيم النتائج، مضيفا أن الجنى المحسن على دفعتين يحقق الرتبة والمحصول من زراعة محصول القطن وتقليل الاصابة بالامراض والافات والحفاظ علي نصاعة بياض القطن وعدم تأثره بأشعة الشمس على أن تبدأ الجنية الأولى عند تفتيح 50-60% من اللوز وبعدها وعند اكتمال تفتح باقى اللوز تتم الجنية الثانية، ويتم الجنى عند تطاير الندى.



وسادت أجواء من الفرحة والسعادة وجوه الفلاحين ن رجال ونساء واطفال القرية وهو موضح بالصور علي امل جني وجلب الخير له والمساعدة علي نفقات المعيشة طوال العام.