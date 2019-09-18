للسينابون والكنافة.. طريقة عمل صوص الجبنة الشهير

يقدم صوص الجبنة مع الحلويات، ولكننا لا نعلم كيفية تحضيرها في المنزل، لذا قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل صوص الجبنة الشهير، والذي يقدم داخل الكنافة، أو يوضع على السينابون، وهو احد اشهى الصوصات في العالم، حيث يشهد اقبالا كبيرا من قبل محبي الجبن السايحة، وإليكم طريقة عمل صوص الجبنة بالتفصيل..



وقت التحضير: 10 دقائق



ويمكن ان يعد صوص الجبنة من مكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، بالإضافة إلى انه يستخدم مع العددي من الحلويات الشهيرة، والتي يشتهر عملها في تركيا، وفرنسا، حيث يمكنك الان تحضيرها في المنزل، وتقديمها لعائلتك، وانبهارهم.



طريقة عمل صوص الجبنة



مقادير صوص الجبنة:



علبة كبيرة كريمة قشطة

ربع كوب زبدة

كوب ونصف سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح



طريقة عمل صوص الجبنة الشهير:



1- نضع جميع المكونات في الخلاط مع إضافة القليل من الحليب، حتى يتحرك الخليط.

2- ثم نضربهم قليلًا حتى تختلط جميع المكونات.

3- ثم نستخدمه على السينابون أو الحلويات المرغوب فيها وتقدم.