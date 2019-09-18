ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسينابون والكنافة.. طريقة عمل صوص الجبنة الشهير

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:29 م
صوص الجبنة الشهير
صوص الجبنة الشهير
آية التيجي
يقدم صوص الجبنة مع الحلويات، ولكننا لا نعلم كيفية تحضيرها في المنزل، لذا قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل صوص الجبنة الشهير، والذي يقدم داخل الكنافة، أو يوضع على السينابون، وهو احد اشهى الصوصات في العالم، حيث يشهد اقبالا كبيرا من قبل محبي الجبن السايحة، وإليكم طريقة عمل صوص الجبنة بالتفصيل..

وقت التحضير: 10 دقائق

ويمكن ان يعد صوص الجبنة من مكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، بالإضافة إلى انه يستخدم مع العددي من الحلويات الشهيرة، والتي يشتهر عملها في تركيا، وفرنسا، حيث يمكنك الان تحضيرها في المنزل، وتقديمها لعائلتك، وانبهارهم.

طريقة عمل صوص الجبنة

مقادير صوص الجبنة:

علبة كبيرة كريمة قشطة
ربع كوب زبدة
كوب ونصف سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح

طريقة عمل صوص الجبنة الشهير:

1- نضع جميع المكونات في الخلاط مع إضافة القليل من الحليب، حتى يتحرك الخليط.
2- ثم نضربهم قليلًا حتى تختلط جميع المكونات.
3- ثم نستخدمه على السينابون أو الحلويات المرغوب فيها وتقدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير صوص الجبن الشيدر اللذيذة

طريقة عمل حلويات سريعة.. بمذاق لن تتوقعيه

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيك الرواني

ترشيحاتنا

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

18 طائرة و7 صواريخ كروز.. السعودية تكشف التفاصيل الكاملة للهجوم على منشآت أرامكو

بسبب شعرهن .. بنات كريم فهمي يحدثن أزمة عبر مواقع التواصل

محمد عادل مهاجما أحمد علي: ورطت المقاولون قبل مواجهة الأهلي

فنانة شهيرة تخلع زوجها.. والسبب صادم

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وأنا عندي 18 سنة.. نشوى مصطفى تستعيد الذكريات.. والجمهور: رفيعة أوي

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد