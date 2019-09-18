برلمانية: رقمنة شركات قطاع الأعمال العام تساهم في إعادة حقوق الدولة المهدرة

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن رقمنة الشركات التابعة لها خلال شهر أكتوبر المقبل يعتبر أمرا جيدا جدا ويحسب لها ، خاصة فى ظل توجه كل دول العالم للعمل بالميكنة الرقمية.



وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رقمنة شركات قطاع الأعمال العام تساهم في إعادة حق الدولة فى ظل إهدار مواردها وتحصيل مواردها التى بها نواقص فى هذه الشركات.



وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذه الرقمنة ستساهم فى معرفة المخالفات والنواقص الموجودة لدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، حيث ان عدم وجود محصلين يؤدى إلى نواقص تعوقها عن تحصيل موارد الدولة.



هذا وتحسم وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر المقبل اجراءات ميكنة ورقمنة شركاتها القابضة وجهاتها التابعة، ضمن اجراءات الحكومة لتحقيق الكفاءة المثلى لموارد و أصول الدولة.



قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنه من المقرر أن تبدأ المشروع فعليا خلال نوفمبر السابق له بعد انتهاء عمليات اختيار الشركات والجهات الموردة لتنفيذ عمليات التحول الرقمي لشركاتها.



وذكرت الوزارة أن برنامج التخطيط وإدارة الموارد يرتكز علي 6 أسس استراتيجية من بينها محاور " المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المخازن، المشتريات، الانتاج".



وتشمل عمليات التطوير نحو 60 شركة تابعة لـ12 شركة قابضة خلال 18 شهرا.

