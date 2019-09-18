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منوعات

شاهد.. طفلة 11 عامًا تحبط عملية سطو مسلح فى بريطانيا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:24 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر طفلة شجاعة أخافت لصًا بقطعة خبز.

تعود التفاصيل عندما حاول لص ملثم السطو المسلح على سوبر ماركت فى غرب ساسكس البريطانية، حيث كان يحمل سكينًا يهدد يه موظف المكان.

إلا أن فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أخافته وجعلته يركض هربًا بعدما رمت عليه قطعة خبز، وهو الموقف البطولى الذى رصدته كاميرات المراقبة.

وبعد إبلاغ السلطات بالواقعة، أشادت الشرطة بتصرف الطفلة البطولى، بينما جار البحث عن اللص من أجل إعتقاله.

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