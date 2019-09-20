محمد عادل: طاهر محمد طاهر مستمر.. ولا نية لرحيله عن المقاولون

اكد المهندس محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادى المقاولون العرب ان المهاجم طاهر محمد طاهر مستمر مع الفريق في الموسم الجديد.



واضاف ان النادي الغي الشرط الجزائي المتواجد بعقد اللاعب منعا لرحيله مثلما فعل احمد علي مع النادي.



واختتم لا يمكن التفريط نهائيا باللاعب لانه من الركائز الاساسية للفريق بالموسم الجديد وان الجهاز الفني يعول عليه بالكثير في الموسم المقبل