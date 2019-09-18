البيانات في السياسة





في الديمقراطيات الغربية ، نميل إلى ربط السياسة بعملية الصعود إلى السلطة وممارستها. إن البيانات الضخمة "كسرت" السياسة بعنى ان السياسة تخدم جماعات المصالح والضغط، لأن معرفة الكثير عن أولئك الذين وضعوا أصواتهم فى صندوق الانتخاب تسمح لك ، تمامًا كما هو الحال مع الشركات ، لتركيز ("الهدف") حملتك السياسية بشكل جيد ، بحيث تحتاج حتى إلى التحدث إلى جمهور أوسع ويزداد فى التوسع.



قال شيرلوك هولمز ذات مرة فى قصه في فضيحة في بوهيميا: " إنه من الخطأ أن يتم التنظير قبل أن يمتلك الشخص بيانات. من غير المعقول أن يبدأ المرء في تحريف الحقائق لتناسب النظريات ، بدلًا من النظريات التي تناسب الحقائق ". يرجع تاريخ هذا الاقتباس إلى عام 1891 ، ومع ذلك فهو بالضبط نهج البيانات ، كبيرها وصغيرها ، الذي يميل الناس إلى تطبيقه اليوم.. لسوء الحظ ، بالنسبة للكثيرين منا ، فإن تدريس النظرية الرياضية للفوضى التي تنص ، من بين أمور أخرى ، على أن هناك عناصر في العالم حساسة للغاية للظروف الأولية، لدرجة أننا غير قادرين من الناحية التكنولوجية على دمجهم جميعًا في حساباتنا ، هذا التعليم والتعلم هو الصحيح للاستخدام السياسي للبيانات. كان انتخاب دونالد ترامب مفاجئًا لمحللي البيانات .



لكن كل هذا لا يعني أن جمع ومعالجة البيانات الكبيرة في السياسة أمر غير مجدٍ. بسبب الفضائح الطنانة العامة الضخمة مثل تلك التي في Cambridge Analytica- أن البيانات الضخمة في السياسة تخدم أهداف التلاعب الأفضل. في الواقع ، ظاهرة وضعك في "فقاعة رأي" من خلال استهداف الإعلانات السياسية بشكل أفضل وبالتالي تحفيزك على الذهاب والتصويت فعليًا ، وتصبح سفيرًا للسلطة التي وضعتك في هدفها. تُظهر تجربتي في العمل مع شخصيات سياسية تنفيذية في العديد من البلدان أن الاستخدام الحقيقي لهؤلاء الأشخاص لجمع وتحليل البيانات على نطاق واسع يهتم بدرجة أقل بالتنبؤ بالنتائج المستقبلية والتلاعب بها ، بدلًا من التحليل الأفضل لتلك الموجودة بالفعل.



في المجال الإعلامي ، يرتبط جمع البيانات ومعالجتها عندما يتعلق الأمر بالظواهر السياسية والاجتماعية بشكل شبه حصري بالتلاعب كمثال لأصوات والتدخل الروسي. سافر المشاهد الشهيرة جدا لمارك زوكربيرج في مجلس الشيوخ الأمريكي حول العالم. يتم عرض حقيقة قيام Facebook والشبكات الاجتماعية الأخرى بجمع البيانات المتعلقة بنا على أنها أمر شائن ، فيما يلي كيف يوضح التحقيق في استخدام تحليلات البيانات في تقرير الحملات السياسية الصادر عن مكتب مفوض المعلومات بالمملكة المتحدة ، والذي نُشر في نوفمبر 18 -2018، ما يلي:



لقد خلصنا إلى وجود مخاطر فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل العديد من الأحزاب السياسية. تشمل المخاوف الخاصة شراء قوائم التسويق ومعلومات نمط الحياة من وسطاء البيانات دون بذل العناية الواجبة الكافية، والافتقار إلى المعالجة العادلة واستخدام شركات تحليل بيانات الجهات الخارجية ، مع عدم كفاية عمليات التحقق من الموافقة."



في الواقع ، توجد نفس المشكلات منذ سنوات ، حيث يتم بيع كميات هائلة من البيانات الشخصية للعملاء من الشركات. ومع ذلك ، فإننا نبدأ بالذعر فقط عندما نرى كيف تؤثر التجارة غير القانونية أو بالكاد القانونية لأنماط حياتنا التي تجمعها الشبكات الاجتماعية على خياراتنا السياسية. إنها بالفعل مشكلة. لكنني أعتقد أنه سيكون من غير المسؤول الحد من فهمنا لتأثير البيانات على سلوكنا الاجتماعي السياسي. يجب ألا يتم اختصار مسألة جمع البيانات لصالح الجهات الفاعلة السياسية إلى مجرد سماسرة قوة على غرار فرانك أندروود يشترون البيانات حول أماكن تناولنا للأطعمة وما نشاهده على Netflix ومن هم أصدقاؤنا الذين يبيعون لنا اقتباساتهم بشكل أفضل انهم سوف تجعل حياتنا أفضل.البيانات في السياسة ليست مجرد وسيلة لاستهداف الإعلانات. نظرًا لأننا نتحدث عن معاملات أكثر تعقيدًا من مجرد بيع نوع معين من المنتجات مع عرض قيمة فريد ، يجب أن نعترف بأن بياناتنا تحتوي على أكثر من مجرد قيمة "طلقة واحدة".



ويمكن القول ان هناك ثلاثة أنواع رئيسية من تفسير البيانات في السياسة ، والتي سنرصدها بالتفصيل:

البيانات كأصل سياسي : مخازن قيّمة للبيانات الموجودة حول الناخبين المحتملين التي يتم تبادلها بين المرشحين السياسيين أو المكتسبة من المستودعات الوطنية أو بيعها أو الكشف عنها لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة منها

البيانات كذكاء سياسي : البيانات التي يتم تجميعها وتفسيرها بواسطة الحملات السياسية للتعرف على التفضيلات السياسية للناخبين ولتوضيح استراتيجيات وأولويات الحملة ، بما في ذلك إنشاء ملفات تعريف للناخبين واختبار مراسلة الحملة.



البيانات كتأثير سياسي : البيانات التي يتم جمعها وتحليلها واستخدامها لاستهداف الناخبين المحتملين والوصول إليهم بهدف التأثير أو التلاعب بآرائهم أو أصواتهم.



البيانات كأصل سياسي: في أوائل يونيو 2017 ، ألقت المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كلمة في مؤتمر CODECON ، حيث انتقدت الحزب الديمقراطي بسبب ضعف مهاراته في جمع البيانات. "أنا لا أرث شيئا عن الحزب الديمقراطي. أعني ، لقد كانت مفلسة. كان على وشك الإفلاس. كانت بياناته متواضعة بالنسبة للفقراء ، وغير موجودة ، والخطأ. قالت كلينتون: "كان علي ضخ أموال فيه".بالنسبة لكثير من الناس ، كان هذا التعليق بمثابة الوحي: لدى الأحزاب السياسية مجموعات بيانات! تحدثت إميلي كوملر ، المقتبسة سابقًا عن رجل الأعمال الأمريكي ، عن "الافتراض بأننا قبلنا استخدام الأساليب العلمية المصممة صراحة لتضليلنا ، لتعزيز المخاوف والتحالفات التي لدينا بالفعل ، دون أي محاسبة ، كشرط لعمليةنا السياسية الحالية". لأنه ، نعم ، توجد تجمعات البيانات وتستخدم كأصل في المعاملات السياسية. يتم جمعها من قبل أطراف ثالثة وبيعها إلى كيانات تشارك في الانتخابات. في أوروبا ، حيث تسمح الأنظمة السياسية في معظم البلدان بعرض أكثر تنوعًا من المؤتمر الأميركي للحزبين ، يتم في بعض الأحيان إنشاء أحزاب وحركات جديدة لسبب وحيد وفريد من نوعه لجمع بيانات نوع معين من الناخبين.



البيانات كذكاء سياسي: ويمكن تقديم Tactical Tech لهذا النوع من البيانات على النحو التالى ، البيانات الاستخبارات السياسية:غالبًا ما يتم تصوير فوز إيمانويل ماكرون من فرنسا في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 على أنه قصة نجاح للبيانات الضخمة في السياسة بعض أنواع البيانات ، على سبيل المثال ، ملفك الشخصي النفسي ، لا تستخدم لاستهداف الإعلانات على الإطلاق. إنه يساعد صناع القرار في مهمتهم اليومية في ضبط الأنشطة الجارية أو المخطط لها. في الحملة الانتخابية ، تتيح Data as Intelligence تجميعا فعالا للجمهور المستهدف. بالنسبة للسياسي في منصبه ، فإن الحصول على معلومات فعلية حول طبقات مختلفة من السكان يسمح بتصور أفضل للاستجابة الممكنة لقرار عام معين. ليست هناك حاجة للمضي قدمًا للحصول على مثال رائع: الاضطراب الحالي مع دونالد ترامب في طريق مسدود مع الكونجرس حول حائطه على حدود أمريكا الجنوبية هو حالة من الكتب المدرسية حول كيفية تعزيز البيانات لصنع القرار.



البيانات كما التأثير: البيانات المستخدمة للتأثير بشكل مباشر على قرارك. ونحن لا نتحدث فقط عن لافتات "صوّت لي" التي تظهر في جدولك الزمني فيInstagram. استنادًا إلى ملفك الشخصي والأهداف التي وضعها فريق الحملة ، قد تجد ، على سبيل المثال ، أنك ترى رسالة حول الخطوط الطويلة الرهيبة ومحطة الاقتراع في منطقتك والتي ستثنيك عن التصويت. وستظهر تلك الرسائل كإنتاج شرعي لمنفذ الأخبار ، دون أي اتصال بأي مرشح على الإطلاق: في الفارق مع الإرشادات القانونية المتعلقة بالتلفزيون ، ليس للإعلان عبر الإنترنت أي التزام على الإطلاق وفقًا للإفصاح عن الكيان المدفوع. وبينما تتحول الديناميات في الاتحاد الأوروبي نحو تنظيم أقوى وأعمق ، تظل الولايات المتحدة وأسواق الإعلانات عبر الإنترنت الإفريقية متحررة للغاية (على سبيل المثال ، انظرهنا حول كيفية استخدام البيانات الضخمة في الانتخابات في كينيا).



لذا فإن السؤال الرئيسي حول البيانات الضخمة في السياسة هو: هل تعمل بالفعل ؟

والإجابة هي في الواقع مفاجئة للغاية: نحن لا نعرف بدقه ، على مستوى ما ، أننا نعرف أنه يعمل. تُظهر حالات مثل باراك أوباما أو بيرني ساندرز في الولايات المتحدة ، وجان لوك ميلينشون وحركته " لا فرانس إنسوميز" في فرنسا ، أو حملات الإنترنت العدوانية للحزب الألماني اليميني المتطرف "أفد" ، أن البيانات والحملات الرقمية تأتي بنتائج. ومع ذلك ، لا توجد دراسة عميقة حول مقدار التأثير الفعلي الذي يقدمه هذا النوع من الحملات. لم يتم احتساب عائد الاستثمار لمثل هذه الإجراءات. في أمريكا ، لم تستطع جميع الخدمات الحكومية تقديم تقدير دقيق لما كان عليه بالضبط الأثر الكمي للتدخل الروسي. شيء واحد نعرفه بالتأكيد هو وجود اتجاه واضح يتمثل في الحصول على المزيد والمزيد من البيانات المشاركة في الحملات السياسية وصنع القرار.



تجلب البيانات التغيير إلى أكثر من مجرد الجانب التجاري من حياتنا. إن كمية المعلومات التي تملكها الشركات حول من نحن وما نحن عليه بوصفنا وحدات اجتماعية ضخمة للغاية ، بحيث تعيد هذه البيانات تشكيل نسيج مجتمعاتنا. ومن الواضح أن السياسة ، كما هيكل الحكم الاجتماعي ، يتأثر بشدة.