قطاع الأعمال العام تعلن رقمنة الشركات التابعة خلال أكتوبر .. نواب: يسهل التعرف على احتياجاتها وسيستم المصانع.. ويساهم في نقل المعلومات بشكل صحيح

صناعة البرلمان: هناك اتجاه للدولة نحو الرقمنة لجميع شركات قطاع الأعمال والحكومية

برلمانى: رقمنة الشركات القابضة تساهم فى اتخاذ القرار وفق معلومات دقيقة

برلمانية: رقمنة شركات قطاع الأعمال العام تساهم في إعادة حقوق الدولة المهدرة

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن رقمنة الشركات التابعة خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث أكدوا أن رقمنة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تساهم فى اتخاذ القرار وفق معلومات دقيقة ، مما يجعل صاحب القرار يتخذ القرار بشكل فورى وفق معلومات مدروسة ، كما أشاروا إلى أن الرقمنة تسهل التعرف على احتياجات هذه الشركات وسيستم المصانع وعمالته ومدى انتاجه من خسارة أو مكسب ، كما أوضحوا أنها تساهم في إعادة حق الدولة فى ظل إهدار مواردها وتحصيل مواردها التى بها نواقص فى هذه الشركات.فى البداية أشاد النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن رقمنة الشركات التابعة خلال شهر أكتوبر المقبل ، مشيرا إلى أن هناك اتجاها للدولة نحو الرقمنة لجميع شركات قطاع الأعمال والحكومية.وطالب فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزير قطاع الأعمال العام بسرعة الانتهاء من تطوير المصانع الكبرى مثل الغزل والنسيج فى المحلة والغزل والنسيج بالبحيرة وسندوب ، مشيرا إلى أنها كلها مصانع كبرى ، إلا أنا ماكيناتها تعتبر متوقفة فى ظل وجود عمالة كثيفة بها.وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن رقمنة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام يسهل التعرف على احتياجات هذه الشركات وسيستم المصانع وعمالته ومدى انتاجه من خسارة أو مكسب.وقال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن رقمنة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تساهم فى اتخاذ القرار وفق معلومات دقيقة ، مما يجعل صاحب القرار يتخذ القرار بشكل فورى وفق معلومات مدروسة.وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لكى يتم اتخاذ قرارات صحيحة لابد أن تكون هناك معطيات صحيحة وكم معلومات صحيحة ، تجعل قدرتك على اتخاذ القرارات فى الاتجاه الصحيح ، قائلا على سبيل المثال لو كنا فى حاجة لتطوير التعليم فى مصر فإن هذا الأمر سيستلزم توافير معلومات عن المدرسين والطلاب لكى تستطيع ان تأخذ قرارا صحيحا.وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن وزير قطاع الأعمال العام تقع تحت مسئوليته 7 شركات قابضة، وبالتالى لكى يتخذ قرارا صحيحا فلابد من توافر معلومات لديه من خلال الرقمنة ، بدلا من طلبه لأى معلومات من خلال هذه الشركات ، الأمر الذى يسهل نقل المعلومات وعدم غياب أى معلومة.وقالت النائب ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ان إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن رقمنة الشركات التابعة لها خلال شهر أكتوبر المقبل يعتبر أمرا جيدا جدا ويحسب بها ، خاصة فى ظل توجه كل دول العالم للعمل بالميكنة الرقمية.وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رقمنة شركات قطاع الأعمال العام تساهم في إعادة حق الدولة فى ظل إهدار مواردها وتحصيل مواردها التى بها نواقص فى هذه الشركات.وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذه الرقمنة ستساهم فى معرفة المخالفات والنواقص الموجودة لدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، حيث ان عدم وجود محصلين يؤدى إلى نواقص تعوقها عن تحصيل موارد الدولة.وتحسم وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر المقبل اجراءات ميكنة ورقمنة شركاتها القابضة وجهاتها التابعة، ضمن اجراءات الحكومة لتحقيق الكفاءة المثلى لموارد و أصول الدولة.قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إنه من المقرر أن تبدأ المشروع فعليا خلال نوفمبر السابق له بعد انتهاء عمليات اختيار الشركات والجهات الموردة لتنفيذ عمليات التحول الرقمي لشركاتها.وذكرت الوزارة أن برنامج التخطيط وإدارة الموارد يرتكز علي 6 أسس استراتيجية من بينها محاور " المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المخازن، المشتريات، الانتاج".وتشمل عمليات التطوير نحو 60 شركة تابعة لـ12 شركة قابضة خلال 18 شهرا.