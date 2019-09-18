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أخبار العالم

شاهد.. لحظة استشهاد فلسطينية قتلها قوات الاحتلال بدم بارد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:23 م
صدى البلد
حسام رضوان
أفادت مصادر طبية تابعة للاحتلال الإسرائيلي باستشهاد امرأة فلسطينية تعرضت لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال على حاجز قلنديا صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة "معا"، أصيبت المرأة الفلسطينية، 50 عاما، برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة

وزعم الاحتلال أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة إطلاق عناصر الاحتلال النار عليها من مسافة قريبة.

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