وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي قوات الصاعقة والمظلات: مصر الكتلة الصلبة حافظة أمن واستقرار المنطقة .. والقوات المسلحة ستظل درعًا واقية للوطن وحصنًا منيعًا يصون ويحمي مقدراته

القائد العام للقوات المسلحة:

= رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية ماضون في أداء مهامهم المقدسة لحماية الوطن

= مقاتلو القوات الخاصة احد الأذرع القوية لحماية ركائز الأمن القومى

= القوات المسلحة مستمرة فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة



التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، وذلك فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.



وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.



واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من الجيش والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لتظل مصر هى الكتلة الصلبة التي تحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما نقل القائد العام لمقاتلي القوات الخاصة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.



وأكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل درعًا واقية للوطن وحصنًا منيعًا يصون ويحمى مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.



وأدار القائد العام حوارًا مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، معربًا عن سعادته لما لمسه من فهم واعٍ وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومى.



وقال الفريق أول محمد زكي إن مقاتلى القوات الخاصة هم إحدى الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء بالتزامن مع دعم جهود وخطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.



وجدد مقاتلو القوات الخاصة العهد مع القائد العام على التضحية والفداء والوفاء بجميع المهام والواجبات التي تسند إليهم من أجل حماية الوطن، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها أمانة فى أعناق رجال القوات المسلحة.



حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.