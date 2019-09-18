الأعلى للإعلام يشكل لجنة جديدة لتراخيص الصحف والمواقع

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تشكيل المجلس لجنة جديدة لإعداد لائحة الموافقة على تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وفقا للقانون.



وأوضح المصدر أن اللجنة تضم فى عضويتها كلا من الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وصالح الصالحى وجمال شوقى عضوى المجلس والمستشار القانونى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافتا إلى أن من يقدم على إعداد وإطلاق منصات إعلامية دون الرجوع للمجلس سوف يعرض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون .



يذكر أن المادة "72" من القانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام تنص على أنه "يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة platform على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويشترط لمنح الترخيص ذلك أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة".