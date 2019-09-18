شاهد.. فيضانات هائلة تغرق قرية بأكملها في كمبوديا

عرضت قناة "يورونيوز" الفضائية فيديوهات صادمة حول الفيضانات التي هاجمت "كمبوديا".



وغمرت الفيضانات عددًا من المقاطعات في "كمبوديا"، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا بينهم طفلان، كما تم إجلاء ما يقارب الـ10 آلاف عائلة من 14 مقاطعة مختلفة من المناطق المتضررة خلال الأيام العشرة الأخيرة.



في صدد ذلك أكدت التقارير، أن الفيضانات قامت بإغراق 100 ألف منزل ونحو 25 ألف هكتار من حقول الأرز و 5 آلاف هكتار من المحاصيل الأخرى.



وأظهر التقرير مشاهد لقرى بأكملها غرقت جراء ذلك الفيضان الهائل في مقاطعة بري فينج، الأمر الذي دفع بالقرويين لاستخدام القوارب للخروج من منازلهم والتنقل مثل "مدينة البندقة" الإيطالية.

