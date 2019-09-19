توصيل الغاز للمنازل.. 10 ملايين وحدة ودعت اسطوانات البوتاجاز بمصر

تجلى خلال الآونة الأخيرة، اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية، بتوجيهات الحكومة في أهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإحلاله بديلا لأسطوانات البوتاجاز، وبحسب آخر تقرير وارد بشأن الأمر فإن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019، بسعة تركيبية بلغت حوالي 130 ألف وحدة شهريا.





- آخر أرقام المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

وأسهمت تلك الأرقام في زيادة اجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعى بمصر الى 10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن -قبل شهرين-، كما ساهم إطلاق مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية والتي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018 بالمدن والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة بدون مقدم او فوائد وعلى مدى 6 سنوات .



وبحسب وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن العام المالى الماضى شهد نتائج غير مسبوقة في معدلات التوصيل والتي بلغت مليونا و 230 ألف وحدة سكنية خلال العام والتوصيل لأول مرة الى ما يزيد عن 75 مدينة وقرية ومنطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام نفسه مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا .



وجار حاليًا تنفيذ خطة عمل طموحة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال العام المالى الحالى والتي تستهدف الانتهاء من توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، حيث إن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة الى أكثر من 85 مدينة ومنطقة بالمحافظات يطبق عليها مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر.





- أهم المناطق التي سيصل لها الغاز الطبيعي قريبا

ويأتي من بين المدن والمناطق التي سيصلها الغاز لأول مرة كل من الحوامدية والبدرشين وابوالنمرس وكرداسة وبرطس والقيراطين بمحافظة الجيزة، ومنيا القمح وكفر صقر والابراهيمية وكفور نجم وههيا بمحافظة الشرقية، والغابة وعزبة المحطة بأبوحمص وزاوية كراكول بأبو المطامير وفزارة بالمحمودية ونكلا العنب بإيتاى البارود في محافظة البحيرة، والرياض والحامول في كفر الشيخ، والزرقا بدمياط ، وبرما وحصة برما وصفط تراب ومحلة روح وشبرا النملة بمحافظة الغربية، وأجا والسنبلاوين والمعصرة بمحافظة الدقهلية، وتصفا وكفر تصفا وجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية، ونقادة وأبوتشت والشعرانى وجزيرة مطيرة وجراجوس بمحافظة قنا، وإسنا وأرمنت والحبيل والزناقطة ومنشآة العمارى بمحافظة الأقصر.



- مناطق تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بها مؤخرا

يُشار إلى أن قطاع البترول انتهى في شهر يوليه الماضى من اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة في 8 مدن ومناطق بالمنيا والشرقية والجيزة حيث شملت مدينة ملوى بمحافظة المنيا وعرب ابوساعد بمحافظة الجيزة و قرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون بههيا والقرين بمحافظة الشرقية.





- عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع

لدى وزارة البترول مشروع ستبدأ من خلاله استخدام عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع لأول مرة، التى ستبدأ بإطلاق أول مشروع تجريبى قبل نهاية 2019 لاستخدامها فى وحدات الإسكان الاجتماعى بشاير الخير 1، 2 بالإسكندرية، وحى الأسمرات بالقاهرة، بإجمالى 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.



من المنتظر فى ضوء نتائج المشروع التجريبى تعميم التجربة تباعًا فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والمدن الجديدة والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل فى عام 2020/2021 ثم 500 ألف عميل جديد فى 2021/2022.



- تقسيط مصاريف تركيب الغاز الطبيعي للمنازل

ساهمت مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية "التوصيل بدون مقدم أو فوائد"، التى تطبق على المدن والمناطق، التى يدخلها الغاز لأول مرة فى إقبال المواطنين على توصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم ووحداتهم السكنية، والتكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بواقع 30 جنيها شهريًا لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة.





وشهدت الفترة من يوليه 2018 حتى مطلع يونيه 2019 تحقيق معدلات متميزة للتوصيل بلغت نحو 1.176 مليون وحدة سكنية، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التوصيل إلى ان تفوق الخطة المستهدفة والمقدرة بمليون و200 ألف وحدة سكنية.



- 68 مليون يورو منحة الاتحاد الأوروبي لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

في عام 2016، خصص الاتحاد الأوروبي 68 مليون يورو كمنحة لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لمعالجة القضايا الأساسية فى قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك مع شركاء آخرين وهم، الوكالة الفرنسية للتنمية والتى ساهمت بقرض قدره 70 مليون يورو.



وقال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر انذاك: "تدعم منحة الاتحاد الأوروبي قرابة 450 ألف أسرة من الأسر المحرومة في خفض تكلفة توصيل الغاز، ما سيحد من العبء المالي ويساهم في تحسين مستوى المعيشة، وسيدعم المشروع الاتجاه نحو استخدام طاقة صديقة للبيئة في مصر مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعد المشروع مثالا جيدا لتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر، ويسعى إلى خلق فرص عمل وتقديم خدمات للمواطنين المصريين".