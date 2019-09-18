شاهد.. آراء الجماهير فيمن سيحصد لقب السوبر بين الاهلي والزمالك

يلتقى الأهلى والزمالك بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب فى مباراة كأس السوبر المصرى بحضور 10 آلاف متفرج مناصفة بين جماهير القطبين.



ورصدت كاميرا "صدى البلد" لقاءات عدة مع الجماهير بعنوان " تري من سيتألق في مباراه السوبر من لاعبي الاهلي والزمالك ؟ "



وقال " جمال السيد" احد الجماهير انه يريد ان يكون هناك كره بلا خناق ولا يوجد شئ يسمي تألق لاعب ولكنه تألق فريق واتمني ان يكون هناك روح رياضيه.



واكد " سليم هاني " احد الجماهير انها ستكون مباراه قويه و خصوصا ان الزمالك صفقاته جيده واتوقع تألق بن شرقي و في الاهلي حسين الشحات.



واوضح " حازم جلال " احد الجماهير ان السوبر اهلاوي و جميع لاعبي الاهلي سيتألقون لاننا نملك صفقات اقوي من الزمالك.



وتابع " احمد سامي " احد الجماهير ان لاعبي الاهلي سيفوزون علي الزمالك لانهم يملكون دافعا كبيرا بسبب عدم مكسبهم في البطولات القاريه عكس الزمالك.



واضاف " نادر محمد " احد الجماهير صفقات الزمالك قويه و اتوقع تألق شيكابالا علي عكس الاهلي صفاقتهم ضعيفه و لم تضف شيئا للفريق.



واشار " عادل ادهم " احد الجماهير اتوقع تألق بن شرقي و فرجاني ساسي و سنفوز علي الاهلي بنتيجه كبيره وخصوصا ان الزمالك قام بأداء مبهر في الفتره الاخيره.