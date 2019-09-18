مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد النجم الأحمر في دورى ابطال اوروبا

عشاق كرة القدم على موعد مع مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والتي تقام في استاد أليانز أرينا.



موعد مباراة مباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر



يحل النجم الأحمر ضيفًا على بايرن ميونيخ في أليانز أرينا في المباراة المقرر لها ان تقام في تمام التاسعة مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر



ومن المنتظر أن تنقل مباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر عبر قناة بي ان سبورت الحاصلة على حقوق البث بشكل حصري.