ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد النجم الأحمر في دورى ابطال اوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:55 م
بايرن ميونيخ ضد النجم
بايرن ميونيخ ضد النجم الأحمر
عمرو ابوبكر
عشاق كرة القدم على موعد مع مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والتي تقام في استاد أليانز أرينا.

موعد مباراة مباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر

يحل النجم الأحمر ضيفًا على بايرن ميونيخ في أليانز أرينا في المباراة المقرر لها ان تقام في تمام التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر

ومن المنتظر أن تنقل مباراة بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد النجم الأحمر عبر قناة بي ان سبورت الحاصلة على حقوق البث بشكل حصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة أياكس أمستردام ضد ليل في دورى أبطال أوروبا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ضد يوفنينتوس في دورى أبطال اوروبا

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة أوليمبياكوس ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الحرس الثوري يفضح تورط إيران في الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

العقد يعطيه الحق.. الزمالك يوافق على مطالب ميتشو .. تعرف عليها

شاهد.. لحظة استشهاد فلسطينية قتلها قوات الاحتلال بدم بارد

تفاصيل مصرع 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

بـ المباركة والتشهير والخلع.. فنانة شهيرة تنتقم من زوجها بعد علمها بخطبته من أخرى

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ سليفى من داخل سيارتها

وأنا عندي 18 سنة.. نشوى مصطفى تستعيد الذكريات.. والجمهور: رفيعة أوي

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها