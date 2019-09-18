تعرف على تشكيلة توتنهام لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي على التشكيلة الأساسية التي سيخوض مباراته أمام فريق أولمبياكوس اليوناني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-



حراسة المرمى : لوريس.



خط الدفاع : ألدرفاليد - سانشيز - فيرتونخين - دايفيز.



خط الوسط : وينكس - ندومبيلي - كريستيان ايريكسن - ديلي آلي - لوكاس مورا.



خط الهجوم : هاري كين.



ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق أولمبياكوس في بداية البطولة من دور المجموعات، حيث يرغب الفريق الإنجليزي في حصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى.