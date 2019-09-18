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أخبار العالم

إيران ترد بقوة على قرار ترامب بتغليظ العقوبات الاقتصادية عليها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
حسام رضوان
رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران.

وقال ظريف على تويتر:"في تصعيد للحرب الاقتصادية على الإيرانيين، أمر ترامب وزارة الخزانة بزيادة العقوبات بشكل موسع ضد دولة إيران".

وأضاف ان الولايات المتحدة تستهدف عن عمد الإيرانيين العاديين: الإرهاب الاقتصادي غير قانوني وغير إنساني".

كان ترامب قد وجه بزيادة العقوبات الأمريكية على إيران عقب تورط طهران في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

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