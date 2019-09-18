إيران ترد بقوة على قرار ترامب بتغليظ العقوبات الاقتصادية عليها

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران.



وقال ظريف على تويتر:"في تصعيد للحرب الاقتصادية على الإيرانيين، أمر ترامب وزارة الخزانة بزيادة العقوبات بشكل موسع ضد دولة إيران".



وأضاف ان الولايات المتحدة تستهدف عن عمد الإيرانيين العاديين: الإرهاب الاقتصادي غير قانوني وغير إنساني".



كان ترامب قد وجه بزيادة العقوبات الأمريكية على إيران عقب تورط طهران في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.