4 أشياء ضارة ببشرة طفلك .. الأخيرة أخطرهم



كل الأطفال معرضون لهذا لأنه رغم عناية الأم إلا أنه هناك أمور بسيطة تضر بجلد الأطفال ولكن الأمهات لا يعلموا عنها شئ، فسنعرض بعض تلك الأشياء كما وردت في موقع " ويب أم دي "



- استخدام الصابون المضاد للبكتريا:

رغم أنه من الجيد الحفاظ على صحة الطفل بمحاربة الجراثيم إلا أن العنصر الشائع أستخدامه في الصابون المضاد للبكتريا هو " التريكلوسان" وهو ضار جدا للأطفال ذات البشرة الحساسة وقد يتسبب في طفح جلدي بأستمرار .



- الكريمات المرطبة :

من الجيد الحفاظ على نعومة وترطيب بشرة الطفل، لكن معظم تلك المستحضرات تحتوي على عناصر مثل "البارابين" و"الفثالات" وقد يتسببوا في مشاكل هرمونية للبشرة الجافة بالإضافة لبعض الروائح التي قد تهيج جلد الطفل إذا كانت بشرته حساسة .



- المناديل المبللة :

لا شك في ضرورة أستخدام المناديل الورقية لكن لسوء الحظ أنه قد تحتوي تلك المناديل على عطور أوكحول يتسبب فيعمل التهابات لجلد الطفل، فسيكون جيد إذا تم استخدام مناشف مبللة بدلا منها .



- منظفات الغسيل :

هو من أكثر الأشياء المتسببة في تهيج بشرة الطفل ، فقد تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في بعض منظفات الغسيل إلى التهاب الجلد/بالإضافة ألى المواد المعطرة المضافة ألى تلك المساحيق .



لذلك سيكون من الجيد التأكد من شطف جميع ملابس الطفل ، والفراش ، والمناشف مرتين على الأقل لإزالة بقايا المنظفات.



عناية الأم بأطفالها تشمل جميع النواحي، ولا شك أن العناية ببشرة الطفل تكون ضمن أولويات كل أم، لذلك تستخدم الأمهات مستحضرات واقية من الشمس ومرطبة، وعلى الرغم من تلك العناية الشديدة إلا أنه من الممكن أن يصاب الطفل بطفح جلدي أو التهابات.