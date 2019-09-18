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محافظات

باستثمارات 50 مليون دولار.. تنفيذ مشروعات لتوفير مياه الشرب النقية في سيناء

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:36 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
احمد صالح
تقوم محافظة شمال سيناء حاليا بتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمنطقة وسط سيناء بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 50 مليون دولار، وذلك بهدف التغلب على مشكلة نقص المياه بالمنطقة.

وقال المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سيناء، ان بين مشروعات المياه الجاري تنفيذها ، إنشاء 5 محطات لتحلية المياه، وتطوير 14 بئرًا، فضلًا عن إنشاء 4 خزانات مياه ومحطة لتحلية مياه البحر بمدينة العريش، وإنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوى خدمة مياه الشرب، إلى جانب تنفيذ محطة تحلية مياه الآبار في منطقة بغداد بوسط سيناء.

وحرص رئيس الشركة على متابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة نخل (محطة نخل الجديدة)؛ لمتابعة وصول المياه إلى المواطنين طبقًا للجداول الزمنية المقررة بالتعاون مع مجلس المدينة.

كما تفقد موقع إنشاء محطة تحلية مياه الآبار في منطقة الريد بطاقة 200 متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه الآبار في مدينة الحسنة؛ لمتابعة زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل لمعدل إنتاج 1100 متر مكعب في اليوم؛ لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق الاستدامة لخدمات مياه الشرب.

كما تفقد موقع إنشاء أول محطة لتحلية مياه الآبار في منطقة صدر الحيطان بوسط سيناء التي تعد الأولى من نوعها التي تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب في اليوم.

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