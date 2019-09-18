اتجاه لفتح تحقيق دولي في الهجمات على منشآت أرامكو.. الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى السعودية.. روسيا تبدي استعدادها للمشاركة.. الرياض تطلب المساعدة من باريس.. وبومبيو يصل جدة لبحث سبل الرد

بن سلمان يدعو لتحقيق دولي ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته

بوتين يدين بشدة الاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية للسعودية

بومبيو يصف الهجوم على منشآت أرامكو بالعمل الحربي ويتهم إيران بتنفيذه

الدفاع السعودية تعرض أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي



نقلت قناة "سكاي نيوز" عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده رغبة بلاده في إجراء تحقيق بمشاركة دولية، بشأن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، وذلك "ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.



وعبر بوتين خلال الاتصال عن "إدانته الشديدة" للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصا أنها تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية.



كما أعلن الرئيس الروسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.



وجرى أيضا خلال الاتصال، بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة، بما يدعم الاقتصاد العالمي.



ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جدة لإجراء مباحثات مع القيادة السعودية حول الرد على الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو.



وأكد بومبيو أن إيران تقف وراء الهجمات على معملي أرامكو، ووصف الهجوم بأنه "عمل حربي".



ومن جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، أن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى السعودية للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو.



وبحسب قناة "العربية"، ندد جوتيريش بقوة بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية.



وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت.



وقال أحد هذه المصادر رافضًا كشف هويته إن "إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا".



وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت في بيان الاثنين أنها ستقوم "بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات" في شأن الهجمات على منشأتي أرامكو.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية قال إنه "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ" التي استهدفت المنشأتين، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز (كروز)".



ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان لقصر الإليزيه أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمساعدة في التحقيقات في هجوم أرامكو.



وذكر البيان أن السعودية طلبت مساعدة فرنسا في التحقيقات.



وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون ندد وبشدة الهجوم الأخير على منشأتي النفط في السعودية، مشيرا أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط.



وجاء في بيان الإليزيه أنه "ردا على طلب من السعودية..أكد الرئيس ماكرون لولي العهد السعودي أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات".



وكانت محطتا بقيق وخريص النفطيتان في السعودية، التابعتان لشركة "أرامكو"، تعرضتا لهجمات السبت الماضي.



وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكد أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية.



وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي.



وفي مؤتمر صحفي بالرياض، قال المالكي إن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.



وأضاف أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.



وقال: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".



وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادما في اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".