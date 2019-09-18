أسامة الشافعي يكشف الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدة بشارع 306

قال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدرة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير، إن الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات المواطنين لـ العمل بـ شارع 306، يوفر أكثر من مشروع سواء من المشروعات اليدوية أو الحرفية وليس مشروعات الأغذية فقط.



وأضاف أسامة، خلال حواره ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن الشروط الواجب توافرها للحصول على محل بالشارع، أن يكون الطالب حاصل على مؤهل متوسط.



وأشار أسامة الشافعي ، إلى أن المتقدم يحصل على موافقة من إدارة الشارع، وبعد ذلك يحصل المتقدم على تمويل من خلال الدكتورة نيفين جامع، بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح أن المتقدم يحصل على التمويل المالي بنسبة 7%، ويكون على 3 سنوات، مؤكدا أن الشباب بعد الـ 3 سنوات يستمر فى الوحدة التى حصل عليها، وبعد ذلك يكون له الحق فى تملك الوحدة.