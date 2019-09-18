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بين الناس

حوض صبيح بالقليوبية تستغيث من فقر الخدمات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:00 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل ياسر محمود أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من الضرر الواقع على منطقة حوض صبيح، بمحافظة القليوبية و فقر الخدمات بها.

وأوضح محمود ان منطقة حوض صبيح التابعة لمحافظة القليوبية تعانى من فقر فى خدمات الغاز و الصرف الصحى و مياه الشرب ، ما لا يوفر حياة ادمية لسكان الحى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.ا

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