تعرف على 5 أمراض لا تتوقعها تؤثر على شخصيتك

فسنعرض بعض تلك الأمراض حسب ما أشار لها موقع "web MD"



- مرض الزهايمر:

يؤثر هذا المرض على التفكير والحكم والذاكرة واتخاذ القرارات كما يمكن أن يتسبب في الشعور بالارتباك وتغيير طريقة التصرف في المواقف.



مع مرور الوقت ، يمكن أن يكون لها آثار أكثر خطورة، والشخص الجيد قد يصبح متسلطًا ومطالبًا، أو ربما شخص ما كان يقلق كثيرًا أو يتوتر بسهولة قد يكون بسيطًا ومضمونًا.



- شلل الرعاش :

على الرغم من أنه قد يبدأ في قليل من الاهتزاز باليد، إلا أنه يمكن أن يؤثر في النهاية على كيفية المشي والتحدث والنوم والتفكير، حتى انه يمكن أن يؤدي إلى أشياء مثل الهوس على التفاصيل الصغيرة أو الإهمال المفاجئ.



- اضطرابات في الغدة الدرقية :

تصنع الغدة الدرقية هرمونات تخبر الجسم بسرعة أو بطء العمل، فإذا كان انتاجها لتلك الهرمونات أكثر من اللازم ، فيصبح الأمر كأن هناك شخصًا مداسًا على دواسة الوقود، فقد تتسبب في سرعة الانفعال والقلق والتقلبات المزاجية المستمرة.



وإذا لم تصنع ما يكفي من هذه الهرمونات ، فقد تبدو الشخصية مسطحة، ويواجه الشخص صعوبة في التفكير في الأمور،كما يمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد على العقل إذا لم يتم علاجه.



- الإصابات في الدماغ :

بعد التعرض لضربة شديدة في الرأس ، يمكن أن تكون التغييرات في الشخصية من الأعراض الخفية التي تحدث مع مرور الوقت، وفي الحالات الأكثر خطورة قد تبدو مثل شخص مختلف ، أو تقول أو تفعل أشياء لم تكن لتفعلها في الماضي.



- الاكتئاب :

عندما يتعلق الأمر بهذا المرض، يصل التأثير إلى كل جزء من حياة الفرد، فهو لا يؤثر فقط على الحالة المزاجية ، بل يؤثر أيضًا على أنواع الأشياء التي يفكر بها والذاكرة وكيفية اتخاذ القرارات، إنه يغير طريقة التفكير في العالم ،كما يمكن أن يكون مختلفا جدا في الرجال والنساء. غالبًا ما تشعر المرأة بأنها عديمة القيمة والحزن والمذنب، بينما يميل الرجال إلى الشعور بالتعب والغضب.

الشخصية هي نتاج تعاملات الانسان على مر السنين، فمن الممكن أن تتأثر الشخصية بشخص أو كتاب وربما تتأثر بموقف، لكن ماذا عن أمراض الإصابة بها والتي تؤثر على الشخصية ؟!وعلى الرغم من أن الحالة المزاجية تتغير والفرد يتعلم ويتأثر على مر السنين ، ولكن يمكن أن تؤثر بعض الظروف الصحية على الشخصية وتجعل الفرد يتصرف بطرق غير مناسبة.