انطلاق تجارب اختيار المنتخب المصري لكمال الأجسام المشارك في بطولة العالم بالإمارات

أعلن الاتحاد المصري لكمال الاجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم في بيان رسمي ، عن اقامة تجارب المنتخب الوطني لكمال الأجسام للكبار والناشئين استعدادآ للمشاركة في بطولة العالم لكمال الاجسام والفيزيك والكلاسيك للكبار التي ستقام في الفترة من ٥ حتي ١٠ نوفمبر المقبل التي ستقام في دولة الامارات العربية المتحدة، و ايضا تجارب الناشئين في نفس اليوم الذين سيشاركوا في بطولة العالم للناشئين المقرر إقامته في الفترة من ١٢ حتي ٢٤ نوفمبر المقبل في بودابيست المجر.



واكد "فهيم" أن التجارب ستقام بنادي الشبان المسلمين بالاسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر الجاري، ويحق لاي لاعب المشاركة فيها طالما انه ملتزم بالشروط الفنية، وسيفتح الميزان من العاشرة صباحا حتي الرابعة عصرآ وتم وضع جدول زمني لمشاركة اللاعبين وايضآ الشروط بالنسبة لكمال الاجسام و الفيزيك والكلاسيك ومدونه جميعها في البيان الاعلامي.



واضاف أن بطولة العالم المقبلة ستعيد من جديد امجاد المنتخب المصري لكمال الأجسام والتي غابت منذ اربعة سنوات، وانا علي ثقة في الله ولاعبينا انهم سينافسون بقوة علي المراكز الأولى سواء في بطولة العالم للكبار اوالناشئي، موضحا أن باب الاتحاد المصري لكمال الاجسام مفتوح للجميع المهم الاجادة والتركيز الفترة المقبلة لتخطي مرحلة التجارب، متمنيًا لكل الابطال المشاركين الظهور بمستوى يليق بسمعة مصر العالميه في هذه اللعبه، وان يستطيعوا ان ينالوا المراكز الاولي لرفع اسم مصر عاليآ في كل البطولات القادمة.

