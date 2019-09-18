يحدث الآن .. إيهاب جلال يقود تدريب المصرى رغم أنباء توليه تدريب منتخب مصر

يقود إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى تدريبات فريقه الآن بملعب بورسعيد استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز الأحد المقبل.



وحرص إيهاب جلال على التوجه إلى بورسعيد بعد عصر اليوم لقيادة تدريب الفريق ، رغم وجود أنباء قوية تفيد توليه تدريب المنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى.



ولقى إيهاب جلال استقبالا حاشدا من قبل جماهير المصرى فى ظل حالة الحب والمؤازرة التى يتمتع بها فى بورسعيد وحرصه على التواجد مع الفريق حتى اللحظات الأخيرة قبل رحيله إلى تدريب منتخب مصر فى حال الاتفاق عليه من قبل مسئولى اتحاد الكرة .