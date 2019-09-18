3 حلول رائعة لوقف نزيف اللثة .. وللشاي دور في ذلك

من الضروري معرفة أن نزيف اللثة ليس مرض، لكنه دليل على أمرض لثة اخرى كالألتهابات، فإذا كان الأمر بسيط فيمكن حلها ببساطة في المنزل، بينما إذا كان النزيف مبالغ فيه يجب زيارة الطبيب.

ومن حسن أنه يمكن حل تلك المشكلة المزعجة بأمور بسيطة تتواجد على الأغلب في المنزل، فسننشر بعض منها حسب ما ذكر في موقع " bright side "



- المضمضة بمياة وملح :

فالقيام بتلك العملية من 4-5 مرات في اليوم كل مرة لمدة 30 ثانية يساعد في وقف نزيف اللثة، كما أنه يخلق بيئة قلوية عالية مؤقتة داخل الفم مما يجعل من الصعب على البكتيريا البقاء على قيد الحياة.



- أستخدام غسول فم خالي من الكحول :

أستخدام غسول الفم أمر ضروري في العموم، حيث يعد استخدام غسول الفم طريقة رائعة للقضاء على التهاب اللثة الذي يسبب نزيف اللثة ويزيل البكتيريا من الفم تمامًا .



- أستخدام أكياس الشاي :



يمكن حل مشكلة النزيف بنقع كيس شاي في الماء المغلي وتركه لمدة دقيقتين ، ومن ثم إخراجه وتركه يبرد، ثم وضع كيس الشاي على المنطقة المصابة من اللثة لمدة 5 دقائق.

وهذا لأن الشاي يحتوي الشاي على حمض التانيك الذي يمكن أن يساعد في تخفيف التهابات اللثة التي قد تكون سبب في النزيف