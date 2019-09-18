لؤي الخطيب يكشف علاقة مبادرة شباب الإخوان في السجون واستهداف الجيش

في ظل الشائعات ونشر الأكاذيب لمواجهة حرب الجيل الرابع التي تعتبر معركة للسيطرة على عقول الشباب لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها، من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم الخونة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان «هل في علاقة بين استهداف الجيش ومبادرة شباب الإخوان في السجون؟» وهذا المقطع يوضح الطرق التي يلجأ إليها أعداء الوطن لتدمير وخراب الدولة المصرية.



وكشف لؤي الخطيب مقدم برنامج «لمبة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الحيل التي يستخدمها أعداء الوطن، متابعا : «صحينا في يوم اكتشفا ان المؤسسات الوطنية هي السبب في كل مشاكلنا وهذا ما يروجه أعداؤنا من أكاذيب ونشر للشائعات بعيدة تماما عن الحقيقة وليس لها أساس من الصحة.



وأكد لؤي الخطيب أن هناك حملة ممنهجة من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مؤسسات الدولة الوطنية، خاصة جهاز الخدمة الوطنية تزامنا مع مشروع الصوب الزراعية، فضلا عن الفيديوهات الكاذبة التي بثها البعض مؤخرا على السوشيال ميديا عن مشاريع القوات المسلحة.



وشدد لؤي الخطيب على أن قيادات الجماعة الإرهابية أكدوا في تصريحات سابقة بأن الإهاب سيتوقف عندما يرجع المعزول محمد مرسي إلى الحكم، وهذا أكبر دليل على دعمهم للارهاب، موضحا أن قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد البلتاجي أكدوا أنهم يدعمون الإرهابيين في سيناء لاغراضهم الشخصية، وتسخير البعض لنشر أفكارهم السامة.



وتابع لؤي الخطيب أن هناك أشخاصا تحرك بعض الشباب لبث فيديوهات على السوشيال ميديا لأهداف معينة، ولأغراض شخصية مثل مبادرات شباب الاخوان للتصالح مع الدولة، رغم أفعالهم المشينة، ولكننا نحن الآن في معركة وعي وعلينا ان نفكر في كل شئ وفي اي فيديو يبث على السوشيال ميديا لان المسالة أصبحت هدم للدولة المصرية وليس البناء والتنمية.





