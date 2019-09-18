4 عناصر تخلصك من رائحة الفم الكريهة .. رقم 3 رائعة

تجنبًا للإحراج اذا كان هناك موعد او مقابلة شخصية، يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة بشكل مؤقت بمضغ اللبان و معطرات الفم مثلًا، لكن من الضروري أن يكون هناك حل قاطع لهذه المشكلة المحرجة.

فمن الجيد معرفة أن الإنزعاج والإحراج من هذه الأزمة ينتهي بتناول بعض العناصر الغذائية الموجودة على الأغلب طوال الوقت بكل مطبخ، فسنعرض تلك العناصر حسب ما أشار موقع "bright side "



-تناول الجزر و التفاح :

أسباب رائحة الفم الكريهة متعددة، فقد تكون بسبب أن المعدة فارغة وفي هذه الحالة سيكون من الجيد تناول بعض الخضروات أو الفاكهة لأبقائها ممتلئة.

أو ممكن أن يكون السبب هو اضطرابات في الجهاز الهضمي تؤدي إلى تكوين غازات ذات رائحة نتنة يتم أطلاقها عن طريق الفم، ففي هذه الحالة سيحسن التفاح والجزر عملية الهضم ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.



كما أن الفواكه والخضروات الطازجة تشجع على إنتاج اللعاب في الفم والتي يمكن أن تغسل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة من الأسنان واللسان واللثة.



-تناول الزبادي :

من الجيد تكوين علاقة طيبة مع منتجات الألبان خاصة الزبادي لأنه تساعد البكتيريا الجيدة الموجودة في الزبادي بعملية الهضم، وهذا يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ، وبالتالي يقلل من فرص رائحة الفم الكريهة.





-شرب الشاي الأخضر :

من الجيد معرفة أن مشروب رائع له مذاق جيد وفوائد عديدة مثل الشاى الأخضر يمكنه حل مشكلة مزعجة مثل رائحة الفم الكريهة، كما أنه يساعد في إزالة السموم من الجسم ، وبالتالي يقلل من رائحة النفس كريهة .

كما يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مضادات الأكسدة الطبيعية المعروفة باسم الكاتشين والتي تساعد في محاربة البكتيريا في الفم والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.



-تناول الليمون والثمار الحمضية :

إن حمض الستريك المتواجد بالثمار الحمضية بمثابة منقذ لنا وقاتل للبكتيريا، فأنه يجعل الظروف غير ملائمة للنمو البكتيري في الفم والجهاز الهضمي المتسبب في رائحة الفم الكريهة .