هازارد وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدورى أبطال اوروبا.وضم التشكيل في حراسة المرمي: تيبو كورتواخط الدفاع : فيرلاند ميندي – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارفاخالخط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – خيمس رودريجيزالهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – جاريث بيلدكة البدلاء: أريولا، ميليتاو، ناتشو، ميندي، رودريجو، ڤينيسيوس ويوفيتش.