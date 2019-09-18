هازارد وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدورى أبطال اوروبا.
وضم التشكيل في حراسة المرمي: تيبو كورتوا
خط الدفاع : فيرلاند ميندي – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارفاخال
خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – خيمس رودريجيز
الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – جاريث بيل
دكة البدلاء: أريولا، ميليتاو، ناتشو، ميندي، رودريجو، ڤينيسيوس ويوفيتش.
وضم التشكيل في حراسة المرمي: تيبو كورتوا
خط الدفاع : فيرلاند ميندي – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارفاخال
خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – خيمس رودريجيز
الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – جاريث بيل
دكة البدلاء: أريولا، ميليتاو، ناتشو، ميندي، رودريجو، ڤينيسيوس ويوفيتش.
📋 ¡Once inicial 🆚 @PSG_espanol!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 18, 2019
💪 #RMUCL | #HalaMadrid