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رياضة

هازارد وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:14 م
محمد رشاد
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدورى أبطال اوروبا.

وضم التشكيل في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – خيمس رودريجيز

الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – جاريث بيل

دكة البدلاء: أريولا، ميليتاو، ناتشو، ميندي، رودريجو، ڤينيسيوس ويوفيتش.

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