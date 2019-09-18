البورصة السعودية ترتفع بفعل آمال في استعادة إنتاج النفط

تعافت البورصة السعودية اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب الأسهم المالية وأسهم البتروكيماويات، بعدما قال وزير الطاقة إن المملكة ستستعيد إنتاجها النفطي كاملا بنهاية سبتمبر، وسعى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء إلى طمأنة الأسواق، قائلا إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاجها النفطي بنهاية الشهر، لتعود الإمدادات إلى مستوياتها السابقة قبل الهجوم على منشآتين لأرامكو في مطلع الأسبوع.



وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قادرة على إمداد السوق المحلية، وستعوض المصافي المحلية بلقيم إضافي في اليومين القادمين، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 في المئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.8 في المئة، بينما ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.6 في المئة.



وارتفعت أيضا أسهم شركات البتروكماويات بعدما قالت إن إمدادات اللقيم من أرامكو تحسنت، مع صعود سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) إثنين في المئة، بعد أن أعلنت الشركة أن إمداداتها عادت إلى المستويات المعتادة، وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة، مدعوما بسهم مسيعيد للبتروكيماويات الذي قفز 5.6 في المئة، بينما زاد سهم قطر للتأمين 6.2 في المئة.



وفي الكويت، هبط مؤشر السوق الأول 2.2 في المئة، مواصلا خسائره لست جلسات متتالية، مع تراجع 14 من 19 سهما مدرجة على قائمته، وانخفض سهم بيت التمويل الكويتي 4.4 في المئة، بينما تراجع سهم بنك الكويت الوطني 2.3 في المئة، ونزل مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم المالية وأسهم العقارات.



وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، 1.1 في المئة، بينما أغلق سهم إعمار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارة، 1.3 في المئة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 0.4 في المئة، بينما هبط سهم بنك أبوظبي التجاري 1.4 في المئة.



ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة، مع هبوط 23 من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته، وهوى سهم جهينة للصناعات الغذائية 5.7 في المئة، بينما تراجع سهم بنك كريدي أجريكول مصر 2.4 في المئة.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 7821 نقطة.



- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 5156 نقطة.



- دبي.. هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 2824 نقطة.



- قطر.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 10540 نقطة.



- مصر.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 14745 نقطة.



- البحرين.. نزل المؤشر 1.6 في المئة إلى 1489 نقطة.



- سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 4016 نقطة.



- الكويت.. هبط المؤشر 2.2 في المئة إلى 5935 نقطة.