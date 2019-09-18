استقالة مدير مستشفي السادات المركزى بالمنوفية من منصبها ... تعرف على السبب

تقدمت الدكتورة سحر محمد سلطان مدير مستشفي السادات المركزى باستقالة مسببة إلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية .

وجاء نص الاستقالة " اتقدم لسيادتكم باستقالتي المسببة وذلك لعدم تعاون الوزارة مع الاطباء واهانتهم بطريقة غير لائقة مما تسبب في تصاعد الامر مع الاطباء وشعورهم بالاهانة اثناء تادية عملهم".

كما تقدم عدد من الاطباء بشكوى الي وكيل وزارة الصحة يتضررون فيها من اهانة تعرضوا اليها اثناء جولة مفاجئة للجنة من وزارة الصحة.

وذكر الاطباء في شكواهم، أنهم فوجئوا بسيدة تقوم بتصويرهم اثناء تواجدهم لفض مشاجرة داخل الاستقبال ورفضت الافصاح عن هويتها وتشاجرا معها اهل المرضي وطالبوها بحذف الصور التي قامت بتصويرها وتدخل الاطباء وفرد الامن بالمستشفي الا انها قامت بتهديدهم بانها تابعة لوزارة الصحة وهددت الاطباء بنقلهم إلي خارج المحافظة.



