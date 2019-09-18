‫طاقم حكام ألماني لمباراة الزمالك والأهلي في السوبر‬ المصري

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام لاتحاد الكرة عن هوية طاقم حكام السوبر المصرى.



ويلتقي بعد غد النادى الأهلى غريمه التقليدى نادى الزمالك فى مباراة السوبر من الموسم الماضي على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.



وكتب أسامة إسماعيل عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "طاقم ألماني لإدارة مباراة السوبر المصرى".

