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برلمان

برلمانى: الاستمرار فى برنامج الاقتصاد يؤدى إلى خفض الدين العام

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
النائب ياسر عمر شيبه
النائب ياسر عمر شيبه
أسامة علي
قال النائب ياسر عمر شيبه، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوقت الحالى يشهد تناغمًا كبيرًا بين سياسات البنك المركزى والسياسة المالية بالدولة، لافتا إلى أن خفض معدل الفائدة من أهم الإجراءات التى تؤدى إلى انخفاض الدين العام.

وأكد ياسر شيبه خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لرفع معدلات النمو لـ 6% كما هو مستهدف خلال العام الجارى، وبالتالى خفض الدين العام للدولة وعجز الموازنة.

وتابع: يجب أيضا الاستفادة الأصول غير المستغلة التابعة للدولة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشاريع التنموية القومية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

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