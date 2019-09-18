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رسائل دعم وتأييد لـ الرئيس السيسي من الجاليات المصرية بالخارج ..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو من بعض المواطنين المصريين الموجودين فى الخارج وهم يوجهون رسائل دعم للرئيس السيسي.

وأضاف، أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك رسائل دعم وتأييد من جميع الدول ما عدا الجماعات الإرهابية و الخونة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، قائلا: " رسائل الدعم والتأييد جاءت من المصريين فى البحرين وفى السعودية وجميع الدولة الأوربية" .

وعرض الإعلامي أحمد موسي، رسالة من سيد أحمد مسعود، مصري موجود فى البحرين، مصر تتعرض لهجمة شرسة لديها اعداء تريد هدمها.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع مصر على الطريق الصحيح وعلينا الانتباه لذلك.

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