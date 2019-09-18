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فن

بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:52 م
بروڤات مسرحية اللي
بروڤات مسرحية "اللي عليهم العين"
شيرى نبيل
بدأت أسرة مسرحية "اللي عليهم العين" احدث إنتاجات مسرح كايرو شو بروفات مكثفة استعدادا لانطلاقها يوم الخميس بعد القادم الموافق 26 سبتمبر الجاري بقيادة مخرج العمل محسن رزق.

ومن المقرر ان تعرض المسرحية " ماتينيه " علي خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس ، الذي سيشهد تقديم عرضين مختلفين علي نفس المسرح لاول ، مرة حيث ستستمر عروض الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني في "السواريه".

اللي عليهم العين كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب و بطولة فرقة بهججة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز ، وذلك بجانب النجوم خالد سرحان وليلي عز العرب ومنة عرفة.

مسرحية اللي عليهم العين اخراج محسن رزق و تاليف واشعار حاتم حسين و الحان هيثم نبيل و توزيع عادل حقي و ديكور كريم مهدي.

وتدور أحداثها في قالب كوميدي اجتماعي حول رجل أعمال محب للسلطة والمال تتوفي زوجته ليكتشف انه لا يعلم شيئ عن تفاصيل حياة بناته الأربع ، في نفس الوقت الذي يتم ترشيحه لمنصب رفيع المستوي ، و يجد نفسه في صراع بين معركة الحصول علي المنصب و التركيز مع بناته.
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور
بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور

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