اليوم.. غرفة القاهرة توزع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

تبدأ غرفة القاهرة التجارية اليوم الخميس في تنفيذ مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية في توزيع 1000 شنطة مدرسية مجهزة بمستلزماتها علي الأسر الأكثر احتياجا .





وتأتي مبادرة غرفة القاهرة كبداية للغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في توزيع 10 آلاف شنطة علي الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة وهي المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التموين بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية خلال افتتاح معرض " أهلا مدارس" بقاعة الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر الذي نظمته غرفة القاهرة بداية سبتمبر الجاري.





وقال المهندس إبراهيم العربي إن التبرع بـ1000 شنطة عن طريق غرفة القاهرة يأتي من منطلق الدور الاجتماعي والتكافلي من التجار المنتسبين للغرفة تجاه مواطنيهم من خلال تبرعهم بعدد من هذه الشنط والباقي ستتحمل تكلفته المالية غرفة القاهرة.



