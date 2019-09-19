ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. غرفة القاهرة توزع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
شنطة مدرسية
شنطة مدرسية
ولاء عبد الكريم
تبدأ غرفة القاهرة التجارية اليوم الخميس في تنفيذ مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية في توزيع 1000 شنطة مدرسية مجهزة بمستلزماتها علي الأسر الأكثر احتياجا.

وتأتي مبادرة غرفة القاهرة كبداية للغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في توزيع 10 آلاف شنطة علي الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة وهي المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التموين بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية خلال افتتاح معرض "أهلا مدارس" بقاعة الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر الذي نظمته غرفة القاهرة بداية سبتمبر الجاري.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن التبرع بـ1000 شنطة عن طريق غرفة القاهرة يأتي من منطلق الدور الاجتماعي والتكافلي من التجار المنتسبين للغرفة تجاه مواطنيهم من خلال تبرعهم بعدد من هذه الشنط والباقي ستتحمل تكلفته المالية غرفة القاهرة.

وشدد "العربي" علي أهمية الدور المجتمعي والتكافلي للتجار المنتسبين للغرف التجارية في مختلف المحافظات، مؤكدا أنهم معتادون عليه ويزداد في المواسم وهذا أمر طبيعي لمساندة أبنائنا تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات لتخفيف الأعباء علي هذه الأسر في ظل متطلبات الموسم الدراسي الجديد.

ترشيحاتنا

كان متكحرت.. متابع يحرج رمضان بصورة الجلابية ونمبر وان يرد

تخلصك من المزعجين.. واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

عبد الرازق توفيق يكتب «أسرار تجنيد العميل محمد على»

ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

بنك مصر: إصدار شهادات بـ عائد 14% شهريا لجذب المستفيدين من شهادات قناة السويس ..فيديو

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.. العثور على ممثلة أفلام إباحية ميتة في منزلها

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

عبد الرازق توفيق يكتب «أسرار تجنيد العميل محمد على»

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

اخبار الفن.. محمد رمضان أيام الكحرتة.. وهيدى كرم تكشف عن قرار طلاقها.. وهايدى موسى ترتدى الحجاب

شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور