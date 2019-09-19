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اقتصاد

انطلاق معرض كرافيتي بازار للحرف اليدوية بالإسكندرية.. اليوم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:54 ص
حرف يدوية
حرف يدوية
ولاء عبد الكريم
تنطلق فعاليات معرض "كرافيتي بازار" اليوم، الخميس، وتنظمه غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع نادي سبورتنج بالإسكندرية.

وأشار مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من القطاعات الحرفية بالغرفة بهدف دعم القطاع وفتح الأسواق لهم بالمحافظات.

وأكد عمران، أن مجلس إدارة الغرفة يستهدف دعم العاملين بالقطاع من خلال المعارض والدعم الفني والتصميمات لتطوير القطاع.

يشارك بافتتاح المعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة من جانب نادي سبورتنج، وممدوح الشربينى المدير التنفيذى للغرفة.

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