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أخبار العالم

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح نبيل القروي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:44 م
المرشح الرئاسي التونسي
المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي
أحمد محرم
نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن نزيه السويعي عضو هيئة الدفاع عن المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، بأنه تم رفض مطلب الإفراج عن المرشح.

وقال السويعي إنه في حال نجاح القروي في الوصول إلى قصر قرطاج، فإن مستجدات الملف القضائي لن تلغي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتابع بأنه في الحالة المذكورة سيتم الاحتكام إلى الدستور الذي يمكن القروي من تعليق الإجراءات القضائية الصادرة في حقه اليا حتى إكمال عهدته الانتخابية.

يشار إلى أن الناطق الرسمي للقروي حاتم المليكي كان قد أكد في حديث أدلى به ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء أنه تم التقدم بطلب للإفراج عن القروي.

كما طالب المليكي بضرورة الإفراج عن نبيل القروي حنى يتمكن من قيادة حملته الانتخابية بعد مروره إلى الدور الثاني من السباق الرئاسي، وبتوفير الحماية الأمنية له.

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