محافظة البحيرة تستعد للعام الدراسى الجديد.. دخول 47 مدرسة جديدة الخدمة.. والاستعانة بـ مكلفات الخدمة العامة لسد عجز المدرسين بمرحلة رياض الأطفال ..صور

- البحيرة تستعد للعام الدراسى 2020/2019 م

- الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم لتنمية روح الولاء والانتماء - تجهيز 8500 تختة لسد عجز المدارس فى جميع الادارات التعليمية - الاستعانة بـ مكلفات الخدمة العامة لسد عجز المدرسين بمرحلة رياض الأطفال - عمل كردون أمني بين المدارس المجاورة للمنشآت الآيلة للسقوط لحماية الطلاب - تكريم الأوائل والمتفوقين رياضيًا وتوزيع شهادات التقدير عليهم





أعلنت محافظة البحيرة عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للعام الدراسى الجديد 2020/2019م والذي يبدأ يوم السبت المقبل فى 3900 مدرسة بدائرة 18 إدارة تعليمية بالمحافظة.





وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الانتهاء من إنشاء 47 مدرسة جديدة "إنشاء جديد" دخلت الخدمة لعام 2020/2019 م على مستوى جميع الإدارات التعليمية تضم 722 فصلا بإجمالي تكاليف بلغت 288 مليون جنيه مشيرا إلى عمل الصيانة البسيطة والشاملة لعدد 141 مدرسة بإجمالي تكاليف بلغت 120 مليون جنيه.





ولفت إلى أنه جارٍ إمداد الإدارات التعليمية التى تعانى من عجز فى التخت بعدد 8500 تختة جديدة سيتم تسلمها خلال أيام وذلك فى الخطة الاستثمارية.





وقرر المحافظ سد العجز من المدرسين فى المدارس والمعاهد خاصة فى مرحلة رياض الأطفال من مكلفات الخدمة العامة وذلك إعتبارًا من 1 أكتوبر 2019م





ووجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها خلال الأسبوع الأول من الدراسة اعتبارًا من يوم السبت القادم وعلى مدار ال24 ساعة بالإضافة الى تشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية ممثل من مديرية التربية والتعليم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ورؤساء القرى كل فى نطاق عمله للمرور على المدارس للوقوف على مدى استعدادها من حيث صيانة الأثاث ودورات المياه والأسوار ونظافة المدارس من الداخل والخارج.





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إزالة الإشغالات بجوار المدارس خاصة بجوار بوابات الدخول والخروج للتلاميذ ونقل صناديق القمامة على طول أسوار المدارس ونطاقها وعمل كردون أمنى، والتنبيه على المدرسين بعدم مرور التلاميذ على مواسير الصرف أو الرى بالمدارس التى تطل على المجارى المائية .





وعمل كردون آمن بين المدارس المجاورة المنشآت الآيلة للسقوط أو فى حالة وجود أى أعمال حفر فى نطاق المدارس مع وضع علامات إرشادية للتنبيه والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية فى المدارس التى تطل على الطرق السريعه بوجود فرد مرور لمساعدتهم على عبور الطريق بشكل آمن .





وشدد المحافظ على اهمية مراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة وتغطية أي أسلاك مكشوفة وكذا بالوعات الصرف وتوفير أغطية مناسبة ثابتة لها على مستوى سطح الأرض وضرورة التواجد الميداني من رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية والزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي ورفع درجة الإستعداد القصوى بمشروع المواقف والنقل الداخلى.





وطالب المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة لعمل جدول رش محيط المدارس لمكافحة الحشرات الطائرة المختلفة ومراجعة الكانتينات والبوفيهات و أماكن تداول الأغذية بالمدارس وقيام مديرية الطب البيطرى والتموين والصحة بالتفتيش الدورى على الأغذية المعروضة بها للتأكد من صلاحيتها والشهادات الصحية للعاملين بها وتاريخ صلاحية المعروضات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب بالاضافة الى مراجعة أسوار المدارس وحصر المبانى والمدارس التى تشكل خطورة داهمة على الطلاب والتأكد من سلامة الأبواب والشبابيك والتخت والزجاج وإعداد خطة إخلاء أمنه بكل مدرسة لمواجهة أى ظروف طارئة.





ومن جانبه شدد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التزام مديري المدارس بحضور الطلبة و التلاميذ وهيئة التدريس فى طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والإلتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية والتأكد من توزيع الكتب المدرسية بالنسخ الجديدة على الطلبة سواء سددوا الرسوم أم لا وكذا دليل المعلم فى حال وصوله للمخازن.





واشار الى اهمية تكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين علميًا ورياضيًا فى مختلف المراحل الدراسية وتوزيع شهادات التقدير والهدايا عليهم لتحفيزهم لافتا إلى أهمية التأكد من توصيل خدمة الإنترنت بجميع المدارس لمواكبة النظام التعليمي الجديد .



