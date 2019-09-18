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ضياء رشوان: 70 % من أفراد الجماعة الإرهابية تخلوا عنها.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:12 م
الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن الإخوان عندما يدخلون فى شي يفسدونه، وقيادة الجماعة اعترفوا بالفشل .

وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن بيان جماعة الإخوان الإرهابية ٌٌ تضمن اعتراف ضمني بفشلهم وسوء تقديرهم.

وأوضح ضياء رشوان، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لم يعد أحد يأمنها على شيء.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن، 70 % تركوا الجماعة وتخلوا عنها لأنها تستخدم العنف .

وتابع: الباقون من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي.

وكشف: اعتصام رابعة المسلح أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تغير تفكيرها و منهجها نحو العنف و القتل.

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