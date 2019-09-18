ضياء رشوان: 70 % من أفراد الجماعة الإرهابية تخلوا عنها.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن الإخوان عندما يدخلون فى شي يفسدونه، وقيادة الجماعة اعترفوا بالفشل .



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن بيان جماعة الإخوان الإرهابية ٌٌ تضمن اعتراف ضمني بفشلهم وسوء تقديرهم.



وأوضح ضياء رشوان، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لم يعد أحد يأمنها على شيء.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن، 70 % تركوا الجماعة وتخلوا عنها لأنها تستخدم العنف .



وتابع: الباقون من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي.



وكشف: اعتصام رابعة المسلح أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تغير تفكيرها و منهجها نحو العنف و القتل.