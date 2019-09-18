خبير بترول: مصر مركز الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط .. فيديو

قال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول الدولي، إن من أهم ثروات مصر البترولية هو الغاز الطبيعي، وذلك لأن الغاز الطبيعي يدخل في صناعة البتروكيماويات.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن هناك صناعات جديدة للبتروكيماويات، مشيرا إلى أن هناك مشروعا كبيرا باستثمارات كبيرة جدا في العلمين، لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.



وأوضح خبير البترول الدولي، أنه يجب الاستفادة من وجود مصر كمركز للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن كل الغاز الطبيعي المكتشف في المياه العميقة بالشرق الأوسط، لن يخرج إلا من خلال البنية التحتية المصرية.



وأكد أن ثمار مشروعات البتروكيماويات، سنشعر بها بعد 3 سنوات.

