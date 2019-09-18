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أخبار العالم

التوتر يتصاعد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر 200 فرقاطة في الخليج

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:18 م
البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر عسكرية إيرانية أن إيران ستنظم عرضها العسكري السنوي في 22 من سبتمبر في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

وأوضحت المصادر أن حوالي 200 فرقاطة للحرس الثوري الإيراني سشارك في عرض لوحدات عسكرية في الخليج في 22 من سبتمبر إحياءا لذكرى بداية الحرب الإيرانية العراقية عام 1980".

ويتزامن العرض العسكرى مع تزايد التوتر في المنطقة، بعدما اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في وقت سابق من اليوم، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على "أرامكو" جاء من الشمال وليس من اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة إيرانية استخدمت في الهجوم على "أرامكو".

وفي السياق ذاته، ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد على إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".

وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، "أمر الرئيس ترامب بزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران بشكل كبير! وهذا الأمر اعتراف مباشر بأن الولايات المتحدة تستهدف بشكل مباشر المواطنين الإيرانيين العاديين".

وأضاف أن الإرهاب الاقتصادي التي تتبعه أمريكا تجاه إيران غير قانوني وغير إنساني"، مطالبا بـ "إيقاف الحرب الاقتصادية على إيران".

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