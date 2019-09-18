مصطفى قمر يروج لـ ألبومه الجديد ضحكت ليا.. قريبًا

روج الفنان مصطفى قمر، لأحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل اسم «ضحكت ليا»، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة بوستر الألبوم، معلنًا عن طرحه بالكامل قريبًا، في سوق الـ CD، وذلك بعد طرح أغاني الألبوم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب فيما عدا الأغنية الرئيسية له.



من ناحية أخرى، حققت الأغاني التي تم طرحها من ألبوم مصطفى قمر الجديد «ضحكت ليا»، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد طرحها فيما عدا الأغنية الرئيسية للألبوم، في شهر أغسطس الماضي.



وجاءت أغنية «س من الناس» في صدارة أغاني ألبوم مصطفى قمر، إذ حققت مليون و163 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «باب موارب» في المركز الثاني، برصيد 600 ألف مشاهدة.



ويضم ألبوم مصطفى قمر الجديد، عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد إبراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي وتوزيع: أحمد إبراهيم.



كما يتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: «قفلت السكة» كلمات: ضحى محمد علي والحان: محمد النادي وتوزيع: عادل حقي، «نفس الإحساس» كلمات: حماده السيد والحان: مديح وتوزيع: طارق حسيب، «نستني خلاص» كلمات: محمد الجزار وألحان: جوليو وتوزيع: طارق حسيب، «باب موارب» كلمات: أسامه مصطفي وألحان: سامح كريم وتوزيع: زووم، «سلمي» كلمات: حسن عطية وألحان: تامر علي وتوزيع: وسام عبد المنعم.